BİM hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? 21-22 Kasım BİM çalışma saatleri

Artan vaka sayıları nedeni ile alınan Covid-19 tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamalarda en dikkat çeken söylem 21 – 22 Kasım hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’21 – 22 Kasım hafta sonunda saat 20.00 ile 10.00 arasında sokağa çıkma yasağı olacağı belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi BİM’in hafta sonu ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı konusunda meraklanmaya başladı.

BİM tarafından yapılan açıklamada, BİM marketler zincirinin çalışma saatlerinin 21 – 22 Kasım tarihlerinde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.