İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Son Dakika
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı...

BİM hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? 21-22 Kasım BİM çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Covid-19 kısıtlamaları kapsamında hafta sonu belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasaklarında marketlerin ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı merak edilmektedir.

17 Kasım 2020 Salı 23:17
BİM hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? 21-22 Kasım BİM çalışma saatleri
Takip Et:

Artan vaka sayıları nedeni ile alınan Covid-19 tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamalarda en dikkat çeken söylem 21 – 22 Kasım hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’21 – 22 Kasım hafta sonunda saat 20.00 ile 10.00 arasında sokağa çıkma yasağı olacağı belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi BİM’in hafta sonu ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı konusunda meraklanmaya başladı.


BİM tarafından yapılan açıklamada, BİM marketler zincirinin çalışma saatlerinin 21 – 22 Kasım tarihlerinde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

 

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 23:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BİM21-22 Kasım HaftasonuSokağa çıkma YasağıAçılış SaatiKapanış Saati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji açıkladı! Kar geliyor!
Meteoroloji açıkladı! Kar geliyor!
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak?
Siz güzel kadınlar için 20 yaş gençleştiren birbirinden farklı 20 saç modelleri!
Siz güzel kadınlar için 20 yaş gençleştiren birbirinden farklı 20 saç modelleri!
Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar ett
Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar ett
Beyoğlu'nda bekçi bıçaklı saldırganı ayağından vurdu
Beyoğlu'nda bekçi bıçaklı saldırganı ayağından vurdu
Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı
Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı

Popüler Haberler

5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
BİM hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? 21-22 Kasım BİM çalışma saatleri
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
HGS para bakiyesi sorgulama 2020
Vodafone'dan müşterilerine hediye internet kampanyaları!
A101 hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2020
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 17 Kasım 2020 Salı Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
JÖH Alımı 2019'da Yapılacak Mı? Jandarma Özel Harekat Nedir? JÖH Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları Nelerdir?
Toki'den dar gelirli vatandaşlara 350 TL taksitle ev sahibi olma imkanı
Piyasada bulunan en iyi RAM modelleri ve özellikleri
Temizlik Benim İşim 29 Kasım Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Sağlık Bakanlığı İllere göre vaka sayıları İl il tablo halinde 2 Nisan Perşembe
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
BİM 20 Kasım Aktüel ürünler listesi!
KPSS Önlisans 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
1 Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin artar mı?
Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu 10 Bin Adım dizisi için geri sayım başladı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.