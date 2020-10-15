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Bim Fakir Vienta blender kullanıcı yorumları ve incelemesi

Türkiye’nin en büyük marketler zincirlerinden biri olan BİM, her hafta binlerce üründe indirim sağlamaktadır. Vatandaşlarımız 18 Eylül Cuma günü indirime girecek olan Fakir Vienta blendar setinin alınıp alınamayacağını merak ediyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 03:25
Bim Fakir Vienta blender kullanıcı yorumları ve incelemesi
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Türkiye’nin en büyük marketler zincirlerinden biri olan BİM, neredeyse her il ve ilçede şube açmıştır. Bu şubelerde her hafta binlerce üründe indirime girmektedir. 18 Eylül Cuma günü indirime girecek olan Fakir Vienta blendar setinin nasıl bir ürün olduğu ve ne kadar indirime gireceği merak ediliyor.


Öncelikli olarak bu blendar setini kullanan müşterilerin genel olarak memnun olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu alet 1500 W motor gücüne sahiptir. Yani bu motor orta standart bir motordur. Bu aleti ayrıca mikser, doğrayıcı ve blendar olarak 3 ayrı şekilde kullanabilirsiniz. Bıçakları çeliktir. Aletin ölçüsü de 1800 ml olarak ideal bir ölçüde yapılmıştır. Plastik bir gövdeye sahiptir. Oldukça kullanışlıdır.

Fakir Vienta blendar setinin fiyatı 259 TL olarak belirlendi. Normalde bu ürünün fiyatı 379 TL’dir. Dediğimiz gibi bu ürünü kullanan birçok vatandaşımız üründen oldukça memnundur. Şunu unutmayın ki bundan 10 sene önce yapılan ürünler daha sağlamdı. Günümüzde üretilenler artık daha naif olmaktadır. Bu açıdan ürünlerinizi dikkatli kullanmanızda fayda vardır. Fakir Vienta blendar setinin 2 yıl garantisi vardır.



Son Güncelleme: 15.10.2020 03:25
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Anahtar Kelimeler:
Vienta BlendarFakirBİM
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