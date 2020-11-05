İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Bim Fakir Vienta blender alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Bim Fakir Vienta blender alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 5 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:18
Bim Fakir Vienta blender alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük marketler zincirlerinden biri olan BİM, neredeyse her il ve ilçede şube açmıştır. Bu şubelerde her hafta binlerce üründe indirime girmektedir. 18 Eylül Cuma günü indirime girecek olan Fakir Vienta blendar setinin nasıl bir ürün olduğu ve ne kadar indirime gireceği merak ediliyor.


Öncelikli olarak bu blendar setini kullanan müşterilerin genel olarak memnun olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu alet 1500 W motor gücüne sahiptir. Yani bu motor orta standart bir motordur. Bu aleti ayrıca mikser, doğrayıcı ve blendar olarak 3 ayrı şekilde kullanabilirsiniz. Bıçakları çeliktir. Aletin ölçüsü de 1800 ml olarak ideal bir ölçüde yapılmıştır. Plastik bir gövdeye sahiptir. Oldukça kullanışlıdır.

Fakir Vienta blendar setinin fiyatı 259 TL olarak belirlendi. Normalde bu ürünün fiyatı 379 TL’dir. Dediğimiz gibi bu ürünü kullanan birçok vatandaşımız üründen oldukça memnundur. Şunu unutmayın ki bundan 10 sene önce yapılan ürünler daha sağlamdı. Günümüzde üretilenler artık daha naif olmaktadır. Bu açıdan ürünlerinizi dikkatli kullanmanızda fayda vardır. Fakir Vienta blendar setinin 2 yıl garantisi vardır.



Son Güncelleme: 05.11.2020 14:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vienta BlendarFakirBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde vaktinizi değerlendirecek en keyifli 10 aktivite
Evde vaktinizi değerlendirecek en keyifli 10 aktivite
El öpmeye geldi, hırsızlık yaptı
El öpmeye geldi, hırsızlık yaptı
Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi
Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi
Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu
Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu
Yolda seyir halindeki araç ateş topuna döndü
Yolda seyir halindeki araç ateş topuna döndü
Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı
Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı

Popüler Haberler

Bim Fakir Vienta blender alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge BİM'de satışı başladı
Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2020 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Vergi levhası hangi kurumdan alınır? 2020 vergi levhası kaç günde çıkar?
Milyonlarca emekli vatandaş için intibak düzenlemesi gündeme geldi!
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
İyi Aile Babası dizisinde oyuncuların giydiği kıyafetler ilgi topluyor!
Survivor elenenler yarışmacılar ne olacak, karantinaya alınacak mı?
Survivor 2020 ünlüler kadrosunda kimler var? Acun Ilıcalı ünlüler kadrosunu açıkladı!
Masterchef hangi günler yayınlanacak? TV8 Masterchef yayın günleri
2019 Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır? E-devletten GSS Başvurusu
Bağışlıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi nasıl güçlü tutulur? Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2020
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2020 İSG devlet desteği alma işlemleri
Ziraat Bankası mazot, tohum, gübre ve yem alımlarına faizsiz kredi 2020
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2020 PTT emekli kredi kampanyası
24 Kasım 2020 Salı Öğretmenler Günü tatil olacak mı? Ders yapılacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.