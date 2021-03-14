Bim Dijitsu Hava Temizleyici HT100 satış fiyatı ve özellikleri

BİM marketlerinde satışa sunulacak olan Dijitsu Hava Temizleyici’nin ürün yorumları ve fiyatı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Herkes BİM marketlerinde satılan Dijitsu Hava Temizleyici HT100 adlı cihazın özelliklerini ve fiyatının yanında kullanıcı yorumlarını merakla araştırıyorlar.

Dijitsu HT100 Hava Temizleyici özellikleri neler?

BİM marketlerinde satılan Dijitsu HT100 hava temizleyicinin özellikleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

İşte Dijitsu HT100 hava temizleyici özellikleri;

Ürün kodu: 1626630

Optimal Filtrasyon: H13 Gerçek hepa filtre, arıtma verimliliği % 99.97

Hava arıtma hızı: 550 m³/h

Dokunmatik kontrol ve Otomatik mod ve Turbo Hız ile 3 fan hızı

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BİM marketlerinde satılan Dijitsu HT100 hava temizleyici 1,699 TL (peşin fiyatına 12 taksit seçeneğiyle) vatandaşların hizmetine sunuluyor.