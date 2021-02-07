Bim Cuma 19 Şubat – 26 Şubat 2021 aktüel ürünler indirim kampanyası broşürü

BİM Marketleri 19 Şubat-26 Şubat Cuma Aktüel Ürünler Kampanyası

BİM marketlerinde Cuma aktüel ürünler kampanyasında 19 Şubat-26 Şubat 2021 Cuma günlerinde geçerli olacak olan fırsatlar vatandaşları bekliyor. BİM vatandaşların ayağına, çok amaçlı dolap, dekoratif raf, singer el dikiş makinesi gibi ürünlerden Kumtel ısıtıcı ve oyuncaklara kadar onlarca üründe uygun fiyatlarla birbirinden farklı ürünü getiriyor.

Önemli sayılacak olan aktüel ürünler arasında Philips markasının GC2990 ütüsü dikkat çekiyor. BİM’de 269 TL fiyatlar müşterilere sunulacak olan ütü, intenet ortamında 400 TL gibi bir fiyatla satılıyor. Aynı özelliklere sahip 2991 modeli ise 300 TL gibi bir fiyatla satılmaktadır. Bu iki ütünün arasındaki farklara değinecek olursak; renk farkından başka bir fark görülmüyor.

İşte BİM marketlerinin 19-26 Şubat Cuma günü aktüel ürünler kampanyası kataloğu;