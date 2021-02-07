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Bim Cuma 19 Şubat – 26 Şubat 2021 aktüel ürünler indirim kampanyası broşürü

BİM 19-26 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 19-26 Şubat Cuma aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünler var? BİM marketleri kampanyalarıyla müşterilerine ve diğer vatandaşlara ucuz ve hesaplı ürünleri almaları için hız kesmeden hizmet vermeye devam ediyor. Herkes merakla 19-26 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin ne fiyata satılacağını merakla araştırıyor.

07 Şubat 2021 Pazar 23:17
Bim Cuma 19 Şubat – 26 Şubat 2021 aktüel ürünler indirim kampanyası broşürü
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BİM Marketleri 19 Şubat-26 Şubat Cuma Aktüel Ürünler Kampanyası

BİM marketlerinde Cuma aktüel ürünler kampanyasında 19 Şubat-26 Şubat 2021 Cuma günlerinde geçerli olacak olan fırsatlar vatandaşları bekliyor. BİM vatandaşların ayağına, çok amaçlı dolap, dekoratif raf, singer el dikiş makinesi gibi ürünlerden Kumtel ısıtıcı ve oyuncaklara kadar onlarca üründe uygun fiyatlarla birbirinden farklı ürünü getiriyor.

Önemli sayılacak olan aktüel ürünler arasında Philips markasının GC2990 ütüsü dikkat çekiyor. BİM’de 269 TL fiyatlar müşterilere sunulacak olan ütü, intenet ortamında 400 TL gibi bir fiyatla satılıyor. Aynı özelliklere sahip 2991 modeli ise 300 TL gibi bir fiyatla satılmaktadır. Bu iki ütünün arasındaki farklara değinecek olursak; renk farkından başka bir fark görülmüyor.

İşte BİM marketlerinin 19-26 Şubat Cuma günü aktüel ürünler kampanyası kataloğu;



Son Güncelleme: 07.02.2021 23:17
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