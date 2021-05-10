Bim Bayram tatilinde açık olacak mı?

Bim mağazaları her sene Ramazan Bayramı’nda birinci gün kapalı olur. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise hizmet vermeye devam eder. Normal olduğu gibi hafta içi ve hafta sonu günlerde 09.00 – 21.00 saatleri arasında açık olur. Haftanın her günü molasız şekilde hizmet veren Bim mağazaları sadece bayramların ilk günü kapalı olmaktadır.
Geçen senden bu zamana da etkisini arttıran koronavirüs nedeniyle 2020 yılında bayramda yasak olması nedeniyle bu sene de tam kapanma sürecine denk gelen bayramda marketler hakkında henüz gerekli açıklama yapılmadı.
Marketler hakkında açıklama yapılması üzerine Bim mağazalarının da kaç gün kapalı olacağı hakkında bilgi verilecektir. Normal sürece devam edilecek olursa her bayram da olduğu gibi Bim mağazaları sadece bayramın ilk günü kapalı olacaktır. Resmi kurumlar tarafından gelecek açıklama ile tekrardan bilgi düzenlemesi yapılacaktır.