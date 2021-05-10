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Bim Bayram tatilinde açık olacak mı?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile vatandaşlarda telaşlar arttı. Bayram için yapılacak alışverişlerde en çok tercih edilen Bim kalitesi ile yoğun talep görmeye devam ediyor. vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bayramda başta Bİm olmak üzere marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. işte konu hakkında detaylar haberimizde

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:38
Bim Bayram tatilinde açık olacak mı?
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Bim mağazaları her sene Ramazan Bayramı’nda birinci gün kapalı olur. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise hizmet vermeye devam eder. Normal olduğu gibi hafta içi ve hafta sonu günlerde 09.00 – 21.00 saatleri arasında açık olur. Haftanın her günü molasız şekilde hizmet veren Bim mağazaları sadece bayramların ilk günü kapalı olmaktadır.

Bim mağazaları her şehrin sokaklarında bulunması ile taleplerin çok olduğunu gösteriyor. Normal günlerde olduğu gibi bayramlarda da yoğunluk yaşanan marketlerdendir. Ürün kalitesi ve uygun fiyatı ile piyasada beğeniler toplarken vatandaşlarında ilgisi artmakta. Son zamanlarda Bim aktüel ürünlerini piyasaya sunarak satışlarda dev çoğalmaya neden oldu. Bayram öncesi de gerçekleşen aktürel ürünler satış rekorları kırdırmaya devam ediyor. vatandaşlar tarafından merak edilen Bim bayramda kaç gün kapalı olacak soruları da çoğalmaya devam ediyor. Her sene olduğu gibi 2021 Ramazan Bayramı’nda sadece ilk gün kapalı olup arefe ve ikinci, üçüncü günleri açık olacaktır.

Geçen senden bu zamana da etkisini arttıran koronavirüs nedeniyle 2020 yılında bayramda yasak olması nedeniyle bu sene de tam kapanma sürecine denk gelen bayramda marketler hakkında henüz gerekli açıklama yapılmadı.

Marketler hakkında açıklama yapılması üzerine Bim mağazalarının da kaç gün kapalı olacağı hakkında bilgi verilecektir. Normal sürece devam edilecek olursa her bayram da olduğu gibi Bim mağazaları sadece bayramın ilk günü kapalı olacaktır. Resmi kurumlar tarafından gelecek açıklama ile tekrardan bilgi düzenlemesi yapılacaktır.




Son Güncelleme: 10.05.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
BİMMarketBayram
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