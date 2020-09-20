Bim aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bim 25 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu

Bim marketlerde geçerli yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bim 25 Eylül Aktüel ürünler kataloğunda pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Bim her hafta yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınlıyor. Türkiye’de pek çok mağazası bulunan Bim’in yeni aktüel indirimli ürünleri belli oldu. Bim 25 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yeni haftada Bim marketlerde Fakir Atria elektrik süpürgesi, Dynamic Kablosuz masaj makinesi, V- Fit Manyetik eliptik bisiklet gibi ürünler raflardaki yerini alacak.

Bim’in 25 Eylül Aktüel ürünler kataloğunda Fakir Atria elektrik süpürge 579 TL, Dynamic Kablosuz masaj makinesi 199 TL, V- Fit Manyetik eliptik bisiklet 1099 TL fiyatla satışa sunulacak.

Bim 25 Eylül Aktüel Ürünler Kataloğu