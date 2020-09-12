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Bim aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bim 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu

Müşteriler yeni aktüel ürünlerde neler var diye merak ederken Bim 18 Eylül Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bim 18 Eylül aktüel ürünler kataloğunda pek çok ürün indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.

12 Eylül 2020 Cumartesi 20:57
Bim aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bim 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu
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Bim marketlerin yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bim 18 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. 18 Eylül Cuma günü ile birlikte Bim’de pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Bim 18 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda Philips Erkek Bakım Seti, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Akülü Vidalama Seti, Blender Seti gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Bim 18 Eylül 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu




Son Güncelleme: 12.09.2020 20:57
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Anahtar Kelimeler:
BİM18 Eylül Aktüel ürünler Kataloğu
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