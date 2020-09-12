Bim aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bim 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu

Bim marketlerin yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bim 18 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. 18 Eylül Cuma günü ile birlikte Bim’de pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Bim 18 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda Philips Erkek Bakım Seti, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Akülü Vidalama Seti, Blender Seti gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Bim 18 Eylül 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu