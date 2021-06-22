Bim Aktüel, Stanley Termos Mug alınır mı? Stanley Termos Mug kullanıcı yorumları

BİM marketler zincirinde aktüel ürünler arasında satışa sunulan Stanley markasına ait Mug Termos merak edilmeye devam ediyor. Termos ihtiyacı olan vatandaşlar BİM Mug Termos alınır mı? Sorusunu araştırmaya devam ederken ürün BİM’de 259 TL’den satılıyor.

Bim’de satılan termos içerisine koyulan sıvıları 7 saat soğuk ve 9 saat sıcak tutabilme özelliğine sahip. Çelik gövdesi ile dikkat çeken termos, piyasada 300 TL’ye satılırken Bim’de termos 259 TL’den satışa sunulacak.

Yazın aynı markaya ait termosun 2 litrelik versiyonu 250 TL’ye satılmıştı. Birkaç ay öncesinde Amazon üzerinden 200 TL’ye satılan Stanley markasına ait termos piyasanın 40 TL altına satışa sunulacak. 0.47 ml kapasitesi ile kolay taşınabilir bir termos olan Stanley kapasitesine göre yüksek fiyatı ile soru işareti bırakıyor.

Stanley Mug Termos kullanıcı yorumları

Stanley markası sağlamlığı ile tanınan bir marka olurken pek çok kişi Stanley markasının ürünlerini ömürlük olarak belirtmektedir. Verilerde 7 saat soğuk ve 9 saat sıcak denilse de ürünün kapağı açılmadığı durumlarda 10 saate kadar kaynar su verebilmektedir.