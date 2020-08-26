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BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 28 Ağustos-4 Eylül BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler listesi

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 28 Ağustos-4 Eylül BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler listesi hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 26 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli haberimizde yer alıyor. BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 28 Ağustos-4 Eylül BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler listesi haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 02:58
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 28 Ağustos-4 Eylül BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler listesi
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BİM marketler zincirinin düzenli olarak yayımladığı BİM aktüel kataloğunun yeni sayısı yayımlandı. Birbirinden farklı üründeki indirimler ile müşterilerini uygun fiyatlı ürün seçeneği sunan BİM, 28 Ağustos ile 4 Eylül arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünleri belirledi.

Birçok üründe avantajlı fiyatların bulunduğu katalogda en çok dikkat çeken ürün 32’’ ekrana sahip olan Dijitus televizyon oldu. 849 TL’ye alıcılarını bekleyen televizyon diğer mağazalara göre BİM aktüel indiriminde daha uygun fiyata satılıyor.


Yeni indirimlerde 199 TL’den tv sehpası bulacak olan müşteriler banyo eşyalarında da indirim imkanı yakalayacak. Bambu ürünlerinden saç kurutma makinesine kadar birçok üründe avantajlı fiyatların olduğu yeni kataloğu inceleyen müşteriler belirlenen tarihlerde ürünlere BİM market şubelerinden ulaşabilecek.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 02:58
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