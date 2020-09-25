BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 25 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM marketler zinciri tarafından her hafta Salı ve Perşembe günleri aktüel ürünler adı altında indirimler gerçekleşiyor. 25 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu market zinciri tarafından paylaşıldı. Egzersiz tekerleğinden, atlama ipine, cam baharat setinden, elektrik süpürgesine birçok ürünün bulunduğu katalogda birbirinden uygun fiyatlar market müşterilerini bekliyor.

25 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu