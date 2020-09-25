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BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 25 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM tarafından 25 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market müşterilerini birbirinden farklı üründe uygun fiyatlar bekliyor.

25 Eylül 2020 Cuma 16:23
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 25 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu!
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BİM marketler zinciri tarafından her hafta Salı ve Perşembe günleri aktüel ürünler adı altında indirimler gerçekleşiyor. 25 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu market zinciri tarafından paylaşıldı. Egzersiz tekerleğinden, atlama ipine, cam baharat setinden, elektrik süpürgesine birçok ürünün bulunduğu katalogda birbirinden uygun fiyatlar market müşterilerini bekliyor.

25 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu


 



Son Güncelleme: 25.09.2020 16:23
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BİMAktüel ürünler KataloğuIndirim
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