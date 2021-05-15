Bim aktüel kataloğu çıktı! 17-21 Mayıs tarihleri arasında Bim’de hangi ürünler var? Bim indirimli ürünler listesi

Bim’in 17-21 Mayıs tarihleri arasında satacağı ürünlerin kataloğu çıktı. İndirimli bir şekilde vatandaşa sunulacak ürünler, vatandaşın ilgisini çekiyor. İntenet üzerinden kataloğu araştıran vatandaşlar, Bim’in kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığını merak ediyor. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog, vatandaşa sunuldu. Televizyondan ankastre setine, dış giyimden çocuk ürünlerine, mutfak eşyasından banyo eşyasına kadar birçok ürün vatandaşı bekliyor. İşte Bim’in 17-21 Mayıs aktüel ürün kataloğu...