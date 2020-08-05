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BİM Aktüel indirimli üünler kataloğu 7-13 Ağustos 2020 broşürü

Türkiye’nin en çok ilgi gösterilen marketlerinden biri olan BİM üzerinde her hafta farklı ürünler satışa sunulmaktadır. Özellikle indirimli aktüel ürünleri ile müşterilerin beğenisini kazanan BİM marketler 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında da yeni ürünler satışa sunuyor…

05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:18
BİM Aktüel indirimli üünler kataloğu 7-13 Ağustos 2020 broşürü
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Türkiye’de en çok müşteriye sahip olan marketlerden biri olan BİM üzerinde pek çok farklı ürün satılmaktadır. Bu ürünler arasında gıda malzemelerinin olduğu gibi aktüel ürünler de yer alabilmektedir. Her hafta farklı aktüel ürünleri raflarına dize BİM marketler bu ürünleri piyasa fiyatlarına göre oldukça uygun fiyatlarla satışa sunmaktadır. 7-13 Ağustos tarihleri arasında da BİM marketler üzerinde oldukça avantajlı ürünlerin satışa sunulacağı açıklandı.

Aşağıdaki kısımda 7 Ağustos ile 13 Ağustos tarihleri arasında BİM marketler üzerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin fiyatları katalog üzerinde yer almaktadır.




Son Güncelleme: 05.08.2020 20:18
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