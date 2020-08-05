BİM Aktüel indirimli üünler kataloğu 7-13 Ağustos 2020 broşürü

Türkiye’de en çok müşteriye sahip olan marketlerden biri olan BİM üzerinde pek çok farklı ürün satılmaktadır. Bu ürünler arasında gıda malzemelerinin olduğu gibi aktüel ürünler de yer alabilmektedir. Her hafta farklı aktüel ürünleri raflarına dize BİM marketler bu ürünleri piyasa fiyatlarına göre oldukça uygun fiyatlarla satışa sunmaktadır. 7-13 Ağustos tarihleri arasında da BİM marketler üzerinde oldukça avantajlı ürünlerin satışa sunulacağı açıklandı.

Aşağıdaki kısımda 7 Ağustos ile 13 Ağustos tarihleri arasında BİM marketler üzerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin fiyatları katalog üzerinde yer almaktadır.