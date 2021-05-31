Bim aktüel indirim kataloğu 31 Mayıs 2021 Pazartesi ürünleri

Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 31 Mayıs 2021 Pazartesi aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler kataloğu

31 Mayıs 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler broşürü