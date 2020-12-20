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Bim aktüel indirim kataloğu 20 Aralık 2020 Pazar ürünleri

Aralık 20 Pazar günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Bim aktüel indirim kataloğu ürünleri haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 00:03
Bim aktüel indirim kataloğu 20 Aralık 2020 Pazar ürünleri
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, bebek ve çocuk eşyaları yer alıyor. Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 1.399 TL'den, strelizasyon kutusu 139 TL'den, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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