İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
2019 - 2020 sezonu FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu!
Son Dakika
2019 - 2020 sezonu FIFA...
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce sosyal konut inşa ediliyor!
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli...
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 75 milyonu aştı
Son Dakika
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...

Bim aktüel indirim kataloğu 18 Aralık 2020 Cuma ürünleri

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Bim aktüel indirim kataloğu ürünleri haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 18.12.2020 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

18 Aralık 2020 Cuma 00:01
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Aralık 2020 Cuma ürünleri
Takip Et:

Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, bebek ve çocuk eşyaları yer alıyor. Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 1.399 TL'den, strelizasyon kutusu 139 TL'den, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'de dehşet veren olay! Tandıra düşen annesinin et kokusunu aldı
Kocaeli'de dehşet veren olay! Tandıra düşen annesinin et kokusunu aldı
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine servet kattı!
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine servet kattı!
Otobüs kartlarına HES kodu eşleştirmesinde son gün 15 Ocak
Otobüs kartlarına HES kodu eşleştirmesinde son gün 15 Ocak
Foseptik çukuruna devrilen kamyon vinç sayesinde çıkartıldı
Foseptik çukuruna devrilen kamyon vinç sayesinde çıkartıldı
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 18 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Aralık 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Aralık 2020 Cuma ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 18 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 18 Aralık 2020 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Aralık 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Aralık 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Aralık 2020 Cuma
Hafta sonu 19 Aralık 2020 Cumartesi açık noter var mı? 19 Aralık 2020 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Kanal D canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
En sessiz çalışan elektrik süpürgeleri hangileridir? Sessiz elektrik süpürgesi tavsiyeleri
İlk kez ev sahibi olacaklara devletten 25 bin TL'lik hibe
ÖSYM EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 için başvuru tarihleri belli oldu!
Rüyada radyo görmek nedir? Rüyada radyo görmenin anlamı, tabiri nedir?
Evlenen Çiftlere Yapılan Devlet Yardımları Nelerdir? 2019 Devlet Evlilik Yardımları
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler
Garanti BBVA 36 ay vadeli, aylık 405 TL ödeme ile 10 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
Epic Games yılbaşına özel kampanyası bugün itibariyle başladı! Epic Games bugün birçok oyunu ücretsiz yaptı
PTT kart hesap numarası nerde yazıyor? PTT kart iban numarası öğrenme
Göztepe'ye bir tweet 100 bin TL'ye mal oldu
Azeri kızı Günel Zeynelova kimdir, kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.