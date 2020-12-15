İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Bim aktüel indirim kataloğu 15 Aralık 2020 Salı ürünleri

Merak uyandıran Bim aktüel indirim kataloğu ürünleri haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 15 Aralık 2020 Salı günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 00:01
Bim aktüel indirim kataloğu 15 Aralık 2020 Salı ürünleri
Takip Et:

Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, bebek ve çocuk eşyaları yer alıyor. Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 1.399 TL'den, strelizasyon kutusu 139 TL'den, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklandı
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklandı
21 Aralık'ta elektrikler kesilecek iddiaları doğru mu? NASA'dan açıklama geldi
21 Aralık'ta elektrikler kesilecek iddiaları doğru mu? NASA'dan açıklama geldi
Gaziantep'te aynı aileden gruplar arasında silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te aynı aileden gruplar arasında silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı
Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, hastaneden taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, hastaneden taburcu edildi
İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya zam geldi

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 15 Aralık 2020 Salı ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 15 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Aralık 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Aralık 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 15 Aralık 2020 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Aralık 2020 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Aralık 2020 Salı
Atv canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2020 konsepti ve yarışmacıları
Kimler evde bakım maaşı alabilir? 1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları
Hakan Muhafız’ın 3. sezonun ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli oldu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yayınlanmıyor?
Yengeçli spagetti nasıl yapılır? Yengeçli spagetti tarifi
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Çıplak dizisi BluTV’den neden kaldırıldı?
Yılbaşı sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler
21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık kıyamet günü iddiası nereden çıktı? O gün ne olması bekleniyor?
Esnafa 1.000 TL. hibe desteği başvuruları nasıl olacak? 750 ve 500 TL. kira desteği kimlere, ne zaman yapılacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.