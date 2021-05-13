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BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri

Ramazan bayramının kısıtlama günlerine denk gelmesiyle ihtiyaçlarını karşılamak isteyen birçok kişi BİM açık mı, BİM saat kaçta kapanıyor araştırıyor. İşte 13 Mayıs A 101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatleri.

13 Mayıs 2021 Perşembe 17:22
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
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İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile bayram dönemini de kapsayan iş yerlerinin yeni çalışma saatleri belirlenmişti. Bu kapsamda zincir marketler, bayramda 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

BİM çalışma saatleri

BİM market hafta içi her gün sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kapalıdır.

A101 çalışma saatleri

A101 market hafta içi her gün sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kapalıdır.

ŞOK çalışma saatleri

ŞOK market hafta içi her gün sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kapalıdır.

Migros çalışma saatleri

Migros market hafta içi her gün sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kapalıdır.

Hafta içi bakkallar açık mı?

Mahalle bakkalları kısıtlama süresince marketler ile aynı saatlerde hizmet vermektedir. Zincir marketlerden farklı olarak bakkallar Pazar günleri de 10.00 – 17.00 saatlerinde açık olacak.


Son Güncelleme: 13.05.2021 17:22
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Anahtar Kelimeler:
BİMA101Migrosşok
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