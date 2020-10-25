Bim, A101 ve Şok market zincirleri yüksek maaşla çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak

Ülkemizde faaliyet gösteren marketler personel açıklarını tamamlamak için yeni bir ilan yayımladı. Bu kapsamda büyük zincir marketlerden Bim, A101 ve Şok fazla sayıda personel alımı yapacak. İşe alınan kişiler marketlerde farklı kadrolarda görevlendirilecek.

Marketlerde işe alınan kişiler yüksek maaşla çalıştırılacak. Bim, A101 ve Şok market zincirleri alımlarını ilana göre yapacak. Başvurularda adaylardan istenilen şartların sağlanması istenecek.

Marketlerde Yüksek Maaşla Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Marketlerin yeni açtığı ilana başvuru yapacak kişilerin öncelikle en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Adayların perakende sektöründe çalışabilecek kişiler olması ve adayların herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması gerekmektedir.

Ayrıca işe alınacak kişilerin iletişiminin iyi ve güler yüzlü olunmasına dikkat edilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle adayların temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmesine bakılacak. Bunun yanı sıra adayların esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması ve takım ruhuna uygun olması gerekiyor.

Marketlerin Yüksek Maaşla Personel Alımı Kadroları Nelerdir?

- Kasiyer

- Depo Görevlisi (Gıda)

- Ambar/Depo Görevlisi

- Market Elemanı

- Reyon Görevlisi

- Beden İşçisi (Genel)

- Şoför-Yük Taşıma

- Satış Danışmanı / Uzmanı

- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)

- Satış Danışmanı / Uzmanı

Marketlerde Yüksek Maaşlı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Market ilanlarına müracaat edecek kişilerin ilgili marketin başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Adaylar başvuru formunda hangi kadroda bulunmak istiyorsa ona başvurmalıdır. Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Yanlış bir şekilde doldurulan formlar dikkate alınmamaktadır.

Market Başvuru Formunda Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

- Ad ve soyad

- Doğum tarihi

- Cinsiyet

- Eğitim durumu

- Askerlik durumu

- Başvuru yapılan kadro

- Çalışmak istenilen il

- Çalışmak istenilen ilçe

- Çalışmak istenilen bölüm

- İş tecrübesi

- Çalışıyor ise çalışılan yerin adı

- Görevi

- Başlangıç tarihi

- Ayrılma tarihi

- Adres

- Cep telefonu

- E-posta

- Açıklama

Bim personel başvurusu için https://www.bim.com.tr/categories/676/hizli-basvuru.aspx adresine;

Şok personel başvurusu için https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu adresine;

A101 personel başvurusu için https://www.a101.com.tr/kariyer adresine tıklayabilirsiniz.