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BİM, A101, Şok sabah saat kaçta açılıyor?

Covid-19 virüsünün artmasıyla Türkiye’de önlemler sıkılaştı. Önem alanlarından biri de marketler oldu. Virüsün ardından marketler daha iyi hizmet vermek için çalışma saatlerini değiştirdi.

11 Aralık 2020 Cuma 18:32
BİM, A101, Şok sabah saat kaçta açılıyor?
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Hafta sonu için geçerli olan sokağa çıkma yasağının ardından insanlar, marketlerinde bu yasağın içerisinde yer alıp almayacağını merak etti.  Açıklamalara göre sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde marketler, bakkallar, manav, kasap ve kuruyemişler 10.00-17.00 saat arasında müşteri kabul edebilecekler. Ancak 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kişiler sokağa çıkma yasaklarından dolayı alışveriş yapamayacak.

Sokağa çıkma yasaklarından dolayı ise marketlerin saatleri değişti. Değişen saatler ise şöyle güncellendi:

-BİM hafta içi 10.00- 20.00 arasında, hafta sonları ise; 10.00- 17.00 arasında hizmet verecek.

-A101 hafta içi 10.00- 20.00 arasında, hafta sonları ise; 10.00- 17.00 arasında hizmet verecek.

-Migros hafta içi 10.00- 20.00 arasında, hafta sonları ise; 10.00- 17.00 arasında hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 81 ilde sokağa çıkma yasağın uygulanacağı açıklandı. Açıklama da kısıtlamanın olduğu günlerde market, bakkal, kasap, ve kuruyemişçilerin saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği yer aldı.

Aynı zamanda açıklamada şu bilgiler yer aldı;

-ruhsatlı iş yerlerini sadece ekmek ve unlu mamuller satılacak. Ekmek alacak iş yerinin ise eve yakın bir yerde olması gerekmektedir.

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde paket servis yapılabilecek.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 18:32
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Sokağa çıkma YasağıMarketlerBİMMigrosHafta Sonu
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