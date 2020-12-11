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BİM, A101, ŞOK, Migros hafta sonu çalışma saatleri

Covid-19 virüsünün Türkiye genelinde artmasıyla, İç işleri başkanlıyı yeni genelge yayınladı. Alınan önemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.

11 Aralık 2020 Cuma 23:46
BİM, A101, ŞOK, Migros hafta sonu çalışma saatleri
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı Cuma günü saat 21.00 ile pazartesi sabah saat 05.00 arasında gerçekleşecek. Marketlerde bu kısıtlamayla birlikte açılış ve kapanış saatlerini değiştirdi. Kısıtlamaya birlikte değişen saatler aşağıda şu şekilde verildi:

Marker, bakkal, mana, kasap ve kuruyemişçiler, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olup, hizmet sunabilecekler. Bu saatler arasında ise marketler online olarak siparişlerini müşterilere ulaştırabilecek.

Lokanta ve restoran gibi yerler, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde 10.00 ile 24.00 saatleri arasında paket servis ile işlerine devam edecek.

Fırın ve ekmek gibi ürünler satan yerler, Cumartesi ve Pazar günleri açık olabilecek.

Online üzerinden satış yapan firmalar, siparişlerini, Cuma, cumartesi ve Pazar günleri, 10.00 ile 24.00 saatleri arasında müşterilerine götürebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde evine en yakın olan markete gidebilecek.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 23:46
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Yeni GenelgeSokağa çıkma Yasağı
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