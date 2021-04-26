BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour saat kaçta açılıyor? Marketler kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabine toplantısı sonrasında alınan tam kapanma kararları sonrasında pek çok kişi A101, BİM, ŞOK marketlerin açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı.

21 Nisan 2021 tarihi ile marketlerin çalışma saatleri araştırılırken düşük, orta ve yüksek vakaların olduğu illerde alınan karar ile 07.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verdiği açıklanırken ilerleyen günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile birlikte marketlerin saat 10.00’da açılacağı ve 18.00’da kapanacağı açıklanmıştı.

BİM saat kaçta açılıyor?

BİM marketler hafta içi 07.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu ise saat 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ŞOK saat kaçta açılıyor?

ŞOK marketler hafta içi 07.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu ise saat 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

A101 saat kaçta açılıyor?

Risk grubuna göre iller

A101 marketler hafta içi 07.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu ise saat 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Düşük grupta yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Uşak, Van.

Orta grupta yer olan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek grupta yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Yüksek grupta yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edine, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Market ve bakkallar kaça kadar açık olacak?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede bakkalların çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildiği açıklandı. Açıklananlara göre 4 ayrı risk grubunda bulunan illerin tamamında lokanta, kafe, restoran, pastane, tatlıcı ve vb. işletmelerde açılış saat 07.00 olarak açıklanırken kapanmış saati 18.00’da olacak. Aynı zamanda geçmiş dönemlerde açılış ve kapanış saatleri belirlenen işletmelerin yeni düzenlemeye tabii olduğu ve yeni getirilecek kararlara kadar belirlenen saatlerde açılış ve kapanış yapacağı açıklanırken kabine toplantısı sonrasında verilen tam kapanma haberleri ile 4 ayrı grupta yer alan illerin tamamı için bakkal ve işletmelerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı aktarıldı.