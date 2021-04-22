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BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketler saat kaçta açılıyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri

Sokağa çıkma yasaklarıyla beraber marketlerin mesai saatlerinde de değişiklikler görülüyor. Marketlerin çalışma saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:36
BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketler saat kaçta açılıyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri
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Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasakları devam etmekte. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları sebebiyle marketlerin çalışma saatleri de değişiklik göstermekte. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre marketlerin düşük, orta ve yüksek risk bulunduran bölgelerde saat 07.00 ve 18.00 saatleri arasında çalışmaları kararlaştırıldı. Bim, Şok ve A101 gibi birçok market hafta içi saat 07.00-18.00 arası açık olacak. Cumartesi, Pazar günleri ise marketlerin saat 10.00’da açılıp 17.00’da kapatılması kararlaştırıldı. Bu saat grubuna bakkal, kasap, manav ve kuaförlerin de dahil olduğu belirtildi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBİMşokA101Marketler Kaçta Açılıyor
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