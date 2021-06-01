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Bim, A101, ŞOK kaçta açılıyor? 1 Haziran 2021 genelgesi zincir market çalışma saatleri

Kısıtlamaların azaltılması ile sokağa çıkma saatlerinde genişlemeler oldu. 1 Haziran itibariyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik oldu. Bu düzenlemeler doğrultusunda marketler kaçta açılıyor? Market zincirlerinin kapanış saati kaç? gibi sorular artmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylar haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 17:40
Bim, A101, ŞOK kaçta açılıyor? 1 Haziran 2021 genelgesi zincir market çalışma saatleri
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge içeriği şu şekildedir;

  • Hafta sonu sadece Pazar günü tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu süre zarfında bakkal, manav, market, kasap gibi yiyecek yerler 10.00-17.00 saatleri aralığında hizmet verecek. Vatandaşlar bu yasakta araç kullanamamak şartıyla evlerinin en yakın bölgesinde ki yerlerden zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilir.
  • Giyim, züccaciye, hırdavat, terzi, berber, büro ve ofisler Pazar günü yasakta kapalı olacak. Normal günlerde ise 07.00-21.00 saatleri aralığında hizmet verebilecek.
  • Online yemek siparişleri ve intenet üzerinden market alışverişleri için hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında servis yapılacaktır.

BİM mesai saatleri

BİM hafta içi 09.00-20:00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK mesai saatleri

ŞOK hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 mesai saatleri

A101 hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.

A101 Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Hafta sonu online alışverişte yeni karar

Online market ve yemek siparişlerinde ise değişikliğe gidilmedi. Hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında verilen adreslere teslimat mevcut.


Son Güncelleme: 01.06.2021 17:40
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