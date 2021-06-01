Bim, A101, ŞOK kaçta açılıyor? 1 Haziran 2021 genelgesi zincir market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge içeriği şu şekildedir;
- Hafta sonu sadece Pazar günü tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu süre zarfında bakkal, manav, market, kasap gibi yiyecek yerler 10.00-17.00 saatleri aralığında hizmet verecek. Vatandaşlar bu yasakta araç kullanamamak şartıyla evlerinin en yakın bölgesinde ki yerlerden zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilir.
- Giyim, züccaciye, hırdavat, terzi, berber, büro ve ofisler Pazar günü yasakta kapalı olacak. Normal günlerde ise 07.00-21.00 saatleri aralığında hizmet verebilecek.
- Online yemek siparişleri ve intenet üzerinden market alışverişleri için hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında servis yapılacaktır.
BİM mesai saatleri
BİM hafta içi 09.00-20:00 arası çalışıyor.
BİM Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK mesai saatleri
ŞOK Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 mesai saatleri
A101 hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.
A101 Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu online alışverişte yeni karar
Online market ve yemek siparişlerinde ise değişikliğe gidilmedi. Hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında verilen adreslere teslimat mevcut.
Son Güncelleme: 01.06.2021 17:40