Bim, A101, Şok akşam saat kaçta kapanıyor, açılıyor?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamaları adlı genelgeleri valiliklere gönderdi. Genelgede hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı maddesi var. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde ise bakkal, market, manav, kasap ve kuruyemişler, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet edebilecek. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişiler, market, manav, kasap, ve kuruyemiş satan yerlerde alışveriş yapamayacak.

Vatandaşlar alışverişlerini araçlarıyla yapamayacak, ikametgahlarına yakın yerlerde alışverişlerini yapmak zorunda kalacaklar.

Kısıtlamanın olduğu saatlerde, market, manav, kasap, bakkal ve kuruyemişler online sipariş üzerinden evlere paket servis yapabilecek.

Kısıtlamalarla birlikte marketlerin saatleri değişmişti. Bunların arasında olan Bim, hafta içi 10.00 ile 20.00 saatleri arasında çalışacak. Hafta sonu ise; 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. A101 ise; hafta içi 10.00 ile 20.00 saatleri arasında çalışabilecekken hafta sonu 10.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışacak

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ise; ekmek dağıtımı araçlarıyla market ve bakkallara ekmek dağıtabilecek. Lokanta ve restoran gibi işyerleri, sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servisi yapabilecek.