BİM – A101 – ŞOK 21-22 Kasım açık mı, hafta sonu çalışıyor mu? BİM – A101 – ŞOK market çalışma saatleri

Artan koronavirüs vakaları sonrası yeni kısıtlamalar getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları kabine toplantısı sonrası açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile yeni kısıtlamaları duyurdu.

Yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Söz konusu yasağın ardından Bim, A101 ve Şok gibi marketlerin hafta sonları açık olup olmadığı merak edildi.

Bim, A101, Şok hafta sonu açık mı?

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge sonrası hafta sonu açık olacak işyerleri belirlendi. Buna göre 20 Kasım tarihinden itibaren uygulanacak kısıtlamalarda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20:00’de kapatılacak.

Açık olacak işyerleri

21 Kasım Cumartesi günü de bakkal, market ve AVM’ler saat 10:00 ve 20:00 arasında açık olacak.

Sokağa çıkma yasağının ardından sosyal hayatın devam etmesi ve ihtiyaçların karşılanması nedeniyle bazı iş yerlerinin açık olmasına karar verildi. Açık olacak işyerleri Bakanlı tarafından yayınlanan genelgede belirtildi. Genelgede yer alan iş yerleri şu şekilde;

“İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."

Restoranlar açık olacak mı?

Yeni kısıtlamalar kapsamında restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde saat 10:00 ve 20:00 arasında sadece sipariş ve gel-al şeklinde hizmet verecek. Saat 20:00’den sonra ise söz konusu işletmeler sadece paket servilerle hizmet verecek.