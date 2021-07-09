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Bim 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Bim 9 Temmuz Cuma günü aktüel ürünler kampanyası düzenleyeceğini açıkladı. Vatandaşlar Bim 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Bim’de bu hafta ne var ve Bim indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Bim 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

09 Temmuz 2021 Cuma 14:52
Bim 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim marketleri belli dönemlerde indirimli satışlarla vatandaşların karşısına çıkıyor. Bim Temmuz ayı ilk aktüel ürünler kampanyası merakla bekleniyor. Her ay belli dönemlerde Bim marketlerin yapılan aktüel ürünler satışlarına büyük ilgi oluşuyor. Bim aktüel ürünler kampanyası kapsamında temizlikten temel gıdaya, elektronik eşyadan ev eşyalarına kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarda sunuluyor.

Bim 9 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Vatandaşlar Bim 9 Temmuz aktüel ürünler listesini merak ediyor.

Bim 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu


Son Güncelleme: 09.07.2021 14:52
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Katalog9temmuzBim Aktüel ürünler
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