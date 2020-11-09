İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

BİM 9 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

9 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 9 Kasım 2020 Pazartesi tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:01
BİM 9 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Takip Et:

BİM Aktüel ürünleri merak edilmeye devam ederken 7-8 Kasım 2020'de ki Aktüel ürünleri en merak edilen ürünler oldu. BİM yeni aktüel kataloğunda teknolojiden kışlık üsünlere, banyo eşyalarından mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı üründe büyük indirimler yapmaya başladı. 

 

 

7 KASIM 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Kadın Süper Soft Pijama Takımı 57,90 TL
  • Kadın Süper Soft Mont 59,90 TL
  • Kadın Erkek Eşofman Altı 21,90 TL
  • Kadın İncili Peluş terlik 19,90 TL
  • Kadın Erkek Sabo Terlik 15,90 TL
  • Kız Erkek Çocuk Bot 39,90 TL
  • Çocuk Bonozu 29,90 TL
  • Erkek Kadın Bonoz 49,90 TL
  • Banyo paspas Seti 26,90 TL
  • Welsoft Ayak Havlusu 6,95 TL
  • Pamuklu Yolluk 23,90 TL
  • Welsoft Saç Bonesi 3,95 TL
  • Presmix Meyve Presi 119 TL
  • Mimilos Katlanır Masa 59,90 TL
  • Paşabahçe Yuvarlak Borcam Tepsi 25 TL


BİM'DE CUMARTESİ FIRSAT ÜRÜNLERİ

  • Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 69,90 TL
  • Desenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL
  • Farklı renk ve desenlerde Çift Kişilik Skoç Battaniye 32,90 TL  Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 15,90 TL
  • Ortopedik Visco Yastık 39,90 TL
  • Raf Düzenleyici 9,95 TL
  • Tay Tüyü Kanepe Örtüsü 35 TL
  • North Pacific Kadın Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
  • Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
  • Çocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TL
  • Termal Tayt 19,90 TL
  • Desenli Triko Tayt 15,90 TL

7 KASIM'DAN İTİBARİYLE BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

  • Piccolo Mondi Römorklu Traktör 12,90 TL
  • Piccolo Mondi Yarış Arabası çeşitleri 13,90 TL
  • Farklı çeşitlerde Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Bebek 49,90 TL
  • Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 64,90 TL
  • 42 parçadan oluşan lisanslı Çerçeve Puzzle 4,95 TL
  • Lol Surprise Kız Çocuk Pijama Takımı 27,90 TL
  • Külotlu Çorap 8,95 TL
  • Kız Çocuk SweatShirt 19,90 TL
  • Kırlent 14,90 TL
  • Kız Çocuk Welsoft Patik 7.95 TL
  • Rafadan Tayfa Lisanslı Pijama Takımı 27,90 TL
  • Eşofman Altı 17,90 TL
  • Sweatshirt 19,90 TL

BİM  HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

  • Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 2,50 TL
  • 3 Basamaklı Merdiven 79,90 TL
  • Vantuzlu Tutamak 29,90 TL
  • Mermer Desenli Banyo Seti 69,90 TL
  • 6 litre kapasiteli Kapaklı Deterjanlık 9,95 TL
  • Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
  • Farklı renklerde Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 12,90 TL
  • Cam Sıvı Sabunluk 9,95 TL
  • Oyuncak Doktor Seti 19,90 TL
  • Oyuncak Helikopter 12,90 TL
  • Lisanslı Puzzle 11,90 TL
  • Kaktüs Bloklar 23,90 TL


Son Güncelleme: 09.11.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burdur'da feci trafik kazası! 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı
Burdur'da feci trafik kazası! 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı
Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
Enez'de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı
Enez'de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da ölü sanılan genç alkollü çıktı
Adıyaman'da ölü sanılan genç alkollü çıktı
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin balkonunda öldü
Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin balkonunda öldü

Popüler Haberler

Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2020
Altın ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 9 Kasım 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 9 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 9 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 9 Kasım 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Kasım 2020 Pazartesi
Netflix Alya konusu ve dizi oyuncuları
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2020 Steam indirim tarihleri
SGK taban ve tavan ücretleri ne kadar? SGK prim hesaplama detayları
Bugün TV’de neler var? 7 Nisan 2020 Salı TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Engelli raporu ile araç alımı için gerekli evraklar nelerdir?
Günlük burç yorumları 19 Kasım Salı - Burcunuza Göre Hayatınız Nasıl Yönlenecek?
Süt, yoğurt, un, şeker, pirinç ve daha pek çok malzemenin bardak ölçüleri nasıldır? Hangisi kaç gram eder?
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri
Masumlar Apartmanı Han karakterini kim canlandırıyor? Birkan Sokullu biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Berat Albayrak hesabı hacklendi mi?
Berat Albayrak’ın yerine kim gelecek? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?
Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası ve İletişim
10 Kasım hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.