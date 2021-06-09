İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Bim 9 Haziran 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 09.06.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:03
Bim 9 Haziran 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 9 Haziran 2021 Çarşamba aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 9 Haziran 2021 Çarşamba günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 9 Haziran 2021 Çarşamba günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

9 Haziran 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler kataloğu

9 Haziran 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

9 Haziran 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde bakım aylığı nedir?
Evde bakım aylığı nedir?
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 9 Haziran 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 9 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Haziran 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 9 Haziran 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 9 Haziran 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 9 Haziran 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Haziran 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 9 Haziran 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Haziran 2021 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Haziran 2021 Çarşamba
9 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışında neler var?
Türkan Hanım’ın Konağı 187. bölüm izle 3 Haziran Perşembe son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini Berk Atan canlandırıyor
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Emre Erçil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
9 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Arka Sokaklar 593. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 11 Haziran 2021 Cuma özeti
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Kıbrıs 10. yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.