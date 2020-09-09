İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi! Maske tüm illerde zorunlu oldu
Son Dakika
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi!...
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...

Bim 9 Eylül 2020 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Türkiye basınında yankı uyandıran Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 9 Eylül 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
Bim 9 Eylül 2020 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Takip Et:

Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 27 Ağustos tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 27 Ağustos tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…

 

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ’da yakalanan dev orkinos balığı görenleri şok etti!
Tekirdağ’da yakalanan dev orkinos balığı görenleri şok etti!
Trabzon'da kahreden ölüm! Yere düşürdüğü silahtan çıkan kurşun ablasının canına mal oldu
Trabzon'da kahreden ölüm! Yere düşürdüğü silahtan çıkan kurşun ablasının canına mal oldu
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 9 Eylül 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 9 Eylül 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 9 Eylül 2020 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 9 Eylül 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Eylül 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 9 Eylül 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Eylül 2020 Çarşamba
A101'de 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Eylül 2020 Çarşamba
A101 market 5 Eylül - 11 Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Benimle Söyle’yi Kim Kazandı? Yarı Finale Kalan İsimler
Yıpranma payı fiili hizmet zammı nedir? Hangi mesleklerde yıpranma payı vardır?
Sagopa Kajmer'in yeni şarkısı Avutsun Bahaneler şarkı sözleri ve videosu
Ragnarok dizisi ne zaman başlayacak? Netflix resmi fragmanı tanıtım fragmanı yayınlandı!
Habertürk’te Hadi Özışık Neden Paragündem Programını Terk Etti?
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2020
Nilperi Şahinkaya kimdir, yer aldığı dizi ve filmler
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
SGK İstirahat Raporu nasıl alınır? SGK istirahat raporu parası ne kadardır?
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.