BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketler zinciri bu haftanın son aktüel ürün kataloğunu müşterilerine sundu. Bu hafta yine birbirinden farklı ve ilgi çekici ürünler ile müşterilerin karşısına çıkan market ilgi görmeyi bu kez de başardı.
Her hafta aynı günlerde Salı ve Cuma olmak üzere aktüel ürünlerle karşımıza çıkan BİM bu haftanın son kataloğu ile yine karşımızda. Bu hafta müşterileri neler beklemekte, katalog içerisinde neler var? Bu soruların cevabını haberimizde sizler için derledik. Detayları sizlerle paylaşacağız..
8 Ekim 2021 tarihinde BİM aktüel ürünleri içerisinde neler mevcut?
BİM aktüel ürünlerinde 8 Ekim 2021 tarihli ürünler nelerdir?
Yeni ve haftanın son kataloğundaki ürünleri sizlerle şu şekilde paylaşabiliriz;
- Güral Porselen 57 Parça Bone Yemek Takımı: 1,199 TL
- Hisar Optima Titan Plus Kaplama Tencere Seti: 379 TL
- Hisar Optima Çelik Tencere Seti: 299 TL
- Hisar Optima Çelik Çaydanlık: 169 TL
- LAVA Döküm Kanıyarık Tenceresi: 269 TL
- LAA Izgara Tava: 129 TL
- Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı: 299 TL
- Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri: 22,50 TL
- Hisar Optima 6’ Lı Çay Kaşığı: 24,90 TL
- Rakle Çay Seti 12 Parça: 69,90 TL
- Rakle 6’ Lı Ayaklı Su Bardağı: 69,90 TL
- Rakle 6’ Lı Meşrubat Bardağı: 39,90 TL
- Rakle 6’ Lı Su Bardağı: 39,90 TL
- Rakle 6’ Lı Kahve Yanı Su Bardağı: 29,90 TL
- Benante 6 Kişilik Yaldızlı Mermer Desenli Fincan Takımı: 99,90 TL
- Colorina Gold Simli 6 + 1 Pasta Servis Seti: 49,90 TL
- Colorina Gold Simli Ayaklı Kek Tabağı 32 Cm: 24,90 TL
- Cook İn Love 4’ Lü Gold Renkli Sunum Servis Seti: 29,90 TL
- Gold Renkli İki Katlı Bulaşıklık: 89,90 TL
- Glass İn Love Gold Renkli Bitki Çayı Ve Kahve Demliği: 69,90 TL
- Gold Renkli Tezgah Üstü 2 Katlı Raf: 59,90 TL
- Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti: 29,90 TL
- Gold Karma Dolap İçi Organizer Çeşitleri: 29,90 TL
- Gold Karma Yatay Peçetelik / Nihale: 19,90 TL
- Gold Spiral Kaşıklık / Havluluk: 22,50 TL
- Gold Karma Ürünler (Askılı Fincanlık, Ayaklı Fincanlık, Kağıt Havluluk): 22,50 TL
- Glass İn Love 6’ Lı Cam Baharatlık Seti: 39,90 TL
- Borosilikat Sürahi 1400 Ml: 59,90 TL
- Chef’s Granit Efektli Sosluk: 22,90 TL
- Özel Maşa Çeşitleri: 11,90 TL
- Naturalove Tepsili Bambu Kesme Tahtası: 59,90 TL
- Quick Diver Çok Amaçlı Mutfak Makası: 14,90 TL
- Quick Diver Bıçak Bileyici: 39,90 TL
- Ofis Aynalı Makyaj Masası: 199 TL
- Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici: 59,90 TL
- Starcom Buharlı Yüz Temizleme Cihazı: 129 TL
- Schwartz Titreşimi Yüz Masaj Aleti. 29,90 TL
- Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti: 29,90 TL
- Fakir Taraklı Düzleştirici: 199 TL
- Heifer Saç Kurutma Makinesi: 79,90 TL
- Schwartz Kablosuz Saç Sakal Kesme Makinesi: 59,90 TL
- Schwartz Kulak Burun Kıl Alma Cihazı: 19,90 TL
- Schwartz Mini El Dikiş Makinesi: 129 TL
- 2’ Li Vücut Masaj Aleti: 12,90 TL
- Kafa Masaj Aleti: 12,90 TL
- Çift Toplu Masaj Aleti: 12,90 TL
- Kafa Masaj Aleti: 12,90 TL
- Vücut Masaj Aleti: 12,90 TL
- El Ve Parmak Masaj Aleti: 12,90 TL
- Roller Vücut Masaj Aleti: 12,90 TL
- Yüz Masaj Aleti: 12,90 TL
- Bacak Ve Boyun Masaj Aleti: 12,90 TL
- Göz Masaj Aleti. 12,90 TL
- Ayak Masaj Aleti: 12,90 TL
- Lelia Oyuncak Kostümlü Bebek: 49,90 TL
- Piccolo Mondi Sürtmeli Arazi Araçları: 24,90 TL
- Domino / Sağlıklı Besinler Oyunları: 12,90 TL
- İnşaat Kamyon Seti 2’ Li: 24,90 TL
- Eğitici Dev Yer Puzzle: 16,90 TL
- Via Dante Çift Kişilik Bambu Yorgan: 199 TL
- Via Dante Tek Kişilik Bambu Yorgan: 169 TL
- Via Dante Bambu Yastık: 59,90 TL
- Bahariye Halı Püsküllü Shaggy Halı 160 X 230 Cm: 499 TL
- Simli Kadife Kadın Takım: 99 TL
- Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü: 169 TL
- Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı %100 Pamuk: 109 TL
- Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı %100 Pamuk: 149 TL
- Lüks Post Halı: 79,90 TL
- Lateks Taban Halı 80 X 150 Cm: 59,90 TL
- Lateks Taban Halı 120 X 180 Cm: 79,90 TL
- Lastikli Yatak Alezi Çift Kişilik: 64,90 TL
- Taşlı Lüks Ayak Havlusu: 29,90 TL
- Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü: 32,90 TL
- Visco Banyo Paspas Takımı 2’ Li: 59,90 TL
- Bambu Bonoz Kadın / Erkek: 99 TL
- Bambu Banyo Havlusu: 34,90 TL
- Bambu Yüz Havlusu: 16,90 TL
- Welsoft Patik Terlik Çocuk: 9,90 TL
- Simli Saçaklı Kadın Çorap: 8,90 TL
Son Güncelleme: 06.10.2021 22:18