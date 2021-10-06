BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketler zinciri bu haftanın son aktüel ürün kataloğunu müşterilerine sundu. Bu hafta yine birbirinden farklı ve ilgi çekici ürünler ile müşterilerin karşısına çıkan market ilgi görmeyi bu kez de başardı.

Her hafta aynı günlerde Salı ve Cuma olmak üzere aktüel ürünlerle karşımıza çıkan BİM bu haftanın son kataloğu ile yine karşımızda. Bu hafta müşterileri neler beklemekte, katalog içerisinde neler var? Bu soruların cevabını haberimizde sizler için derledik. Detayları sizlerle paylaşacağız..

8 Ekim 2021 tarihinde BİM aktüel ürünleri içerisinde neler mevcut?

BİM aktüel ürünlerinde 8 Ekim 2021 tarihli ürünler nelerdir?

BİM bu haftanın son aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Müşteri ilgi ve isteklerini ön planda tutarak ürünlerini hazırlayan marketler zinciri farklı konsept içeriği ile yeni katalogda da dikkat çekici ürünler seçmiş görünmekte. Yeni aktüel katalogda sofralar için ürünler mevcut olmakla birlikte kişisel bakım ürünlerini de yerini almış görünmekte. kozmetikten ev dekorasyonuna, bahçe dizaynından hediyelik eşyalara, sağlıktan spor aletlerine, saç bakımdan yüz temizleme malzemelerine kadar birçok ürün şimdiye kadar katalogda yerini aldı. Bu hafta müşterileri neler beklemekte?

Yeni ve haftanın son kataloğundaki ürünleri sizlerle şu şekilde paylaşabiliriz;