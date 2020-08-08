İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

BİM 8 Ağustos 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 7 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:37
BİM 8 Ağustos 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Takip Et:

Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 7 Ağustos-14 Ağustos tarihlerini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…




Son Güncelleme: 08.08.2020 14:37
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
İŞKUR, MEK kurslarına katılan vatandaşlara 80 TL ödeme yapacak! İşte MEK başvuru şartları
İŞKUR, MEK kurslarına katılan vatandaşlara 80 TL ödeme yapacak! İşte MEK başvuru şartları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli bakım aylıklarının bayram öncesinde ödeneceğini duyurdu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli bakım aylıklarının bayram öncesinde ödeneceğini duyurdu
İnanılmaz olay! Sokak sokak gezip dezenfektan kutularını boşalttılar
İnanılmaz olay! Sokak sokak gezip dezenfektan kutularını boşalttılar
Antalya'da taciz şoku! Şüpheli yakalanarak polise teslim edildi
Antalya'da taciz şoku! Şüpheli yakalanarak polise teslim edildi

Popüler Haberler

Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 8 Ağustos 2020 Cumartesi
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları
BİM 8 Ağustos 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
3500 TL üzeri cep telefonları için banka kredisi taksit sayısı düzenlemesi
Exatlon Cup 2019 Türk Takımı yarışmacıları belli oldu!
GTA 6 ne zaman çıkacak? Oyunseverler merakla bekliyor
İlayda Velibeyoğlu Survivor'dan neden ayrıldı, neden diskalifiye oldu? İlayda'nın yerine kim gelecek?
Türkiye'deki bütün iç hat uçak seferleri durduruldu
Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları
2020 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
7300 nitelik kodu nediR? Personel alımı 7300 nitelik kodu özel şart anlamı
TV8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir? Rol aldığı yapımlar ve diziler
ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.