Bim 7 Mayısıs 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyasında neler var?

BİM 7 Mayısıs aktüel ürünleri neler?

7 Mayısıs cuma günü BİM’de elektronik,tekstil,ev tekstil, küçük ev aletleri,mutfak araç ve gereçleri,züccaciye ürünleri aktüel ürünler arasında yer alacak. BİM 7 Mayısıs cuma tarihinde müşterilerine sunacağı aktüel ürünler kataloğunda birden fazla ürün avantajlı fiyatlar ile karşımıza çıkıyor. Türkiye’de toplam 8565 mağazası bulunan BİM, her hafta cuma günleri indirimli fiyatları ile ürünlerini satışa sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri müşterilere sunulan ürünler, bundan sonra salı günleri gıda,temizlik, cuma günü ise gıda dışındaki tüm ürünler olarak belirlendi. Gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri satışı yapan Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM, 7 Mayısıs 2021 cuma gününden itibaren ev dekorasyon,saç kesme makinesi,saç kurutma,erkek bakım seti,saç düzleştirici, yüz temizleme seti,buharlı ütü,valiz,yemek takımı gibi ürünleri satışa sunacak.

7 Mayısıs BİM aktüel ürünleri

Lambader 189

Moden Bench 229

Pencere Dekorlu Gold Ayna 99,90

Tüy Dekoratif Biblo 3'lü 69,90

Chester Metal Tabure 199

Aynalı Metal Zigon Sehpa 2'li 199

Decolove Tv Ünitesi 249

Çam Ağacı Şeklinde Membran Raf 75

D Şeklinde Membran Raf 39,90

Prizma Ayaklı Vazo - Saksı 2'li 119

Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90

Schwartz Kulak Burun Kıl Alma Cihazı 22,90

Schwartz Saç Kesme Makinesi 99,90

Fakir Erkek Bakım Seti 199

Fakir Carina Saç Düzleştirici 69,90

Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,90

Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90

Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 269

Casio Retro Kol Saati 179

ABS Küçük Boy Valiz 89,90

Orta Boy Valiz 99,90

Büyük Boy Valiz 119,90

Stanley Termos 0,47 litre 259

Schwartz Ultrasonik Fare ve Haşere Uzaklaştırıcı 49,90

Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 59,90

Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,90

Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,90

Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,90

Kadın Güpürlü Pijama Takımı 49,90

Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 119

Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269

Chefs Pro Blender Seti 179

Lava Döküm Tencere 22 cm 199

Lava Yuvarlak Döküm Izgara 99,90

Fakir Chaiwan Çay Makinesi 219

Heifer Işıklı Kettle 99,90

Chef's Granit Efektli Krep Tavası 29,90

Chef's Mini Boy Çaydanlık 99

Fakir İpli Doğrayıcı 500 ml 69,90