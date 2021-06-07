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BİM 7 Haziran 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 7 Haziran 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:02
BİM 7 Haziran 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 7 Haziran 2021 Pazartesi aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 7 Haziran 2021 Pazartesi günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 7 Haziran 2021 Pazartesi günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

7 Haziran 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler kataloğu

7 Haziran 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

7 Haziran 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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