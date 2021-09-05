BİM kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağı netlik kazandı. Birbirinden indirimli ürünleri vatandaşlara sunan BİM, 7 Eylül 2021 Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerin kataloğunu yayınladı. Her hafta müşterilerine özel olarak indirimli ürünler sunan BİM, yeni hafta içerisinde raflarda yerini alacak olan ürünleri belirledi.

BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İhtiyaçlar arasında yer alan ürünlerin arasında çoğunlukla teme gıda ihtiyaçları yer alıyor. Çoğunluğu gıda ürünlerinden oluşan katalog, müşterilerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünler arasında bulunmaktadır.

BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel kataloğu içerisinde yer alan ürünler şu şekilde sıralanmaktadır:

• Efsane Osmancık Pirinç 5000 G: 39,90 Türk Lirası

• Jucy %100 Portakal Suyu 740 Ml: 7,50 Türk Lirası

• Eti Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Bisküvi: 6,50 Türk Lirası

• Kahve Dünyası El Yapımı Fındık Kreması 350 G: 24,50 Türk Lirası

• Süsse Kakaolu Kremalı Dolgulu Bisküvi 3’lü Paket: 4,25 Türk Lirası

• Süsse Kakaolu Kremalı Mozaik Bisküvi 3’lü Paket: 4,25 Türk Lirası

• Süsse Fındıklı Çokodamlalı Pasta Bisküvi 3’lü Paket: 4,25 Türk Lirası

• Casey Çikolata Soslu Kaplamalı Kek 540 G: 12,90 Türk Lirası

• Buono Hindistan Cevizi Dolgulu Bitter Çikolata: 5,90 Türk Lirası

• Pink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4’lü Paket: 6,90 Türk Lirası

• Big Babol Orman Meyveli Sakız: 4,95 Türk Lirası

• Bebeto Yumuşak Şeker: 12,90 Türk Lirası

• Pasta Veneta Makana Çeşitleri (Sebzeli, Tam Buğday) 500 G: 4,50 Türk Lirası

• Indomie Noodle Jumbo 5’li Paket Çeşitleri (Tavuk Aromalı, Körili): 12,90 Türk Lirası

• Indomie Hazır Bardak Noodle Çeşitleri (Tavuk Aromalı, Körüli): 2,95 Türk Lirası

• Jucy %100 Karışık Meyve Suyu 6’lı: 7,50 Türk Lirası

• Cupido İkolatalı Mısır Ve Buğday Gevreği 750 G: 16,90 TL • Cupido İkolatalı Mısır Ve Buğday Gevreği 750 G: 16,90 TL

• Simbat %100 Meyve Barı: 1,95 Türk Lirası

• Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 1500 G: 34,90 Türk Lirası

• Milka Badem ve Karamelli Çikolata: 19,90 TL

• Ülker Sütlü Çikolata 4’lü Paket: 8,90 Türk Lirası

• Albeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 5’li Paket: 5,50 Türk Lirası

• Çokonat Çikolata Kaplamalı Fındıklı Gofret 5’li Paket: 5,90 TL

• Ülker Çikolata Kaplamalı Gofret 5’li Paket: 5,75 Türk Lirası

• Metro Çikolata Kaplamalı Karamelli Nuga Bar 5’li Paket: 5,25 Türk Lirası

• Luppo Bitter Çikolata Kaplı Portakallı Sandviç Kek: 6,25 Türk Lirası

• Gofrik Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Mini Gofret: 19,90 Türk Lirası

• Eti Wanted Bumba Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 4’lü Paket: 4,75 Türk Lirası

• Eti Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3’lü Paket: 4,50 Türk Lirası

• Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 8’li Paket: 8,50 Türk Lirası

• Hanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye 3’lü Paket: 5,75 Türk Lirası

• Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi 8’li Paket: 7,75 Türk Lirası

• Çokomel Çilek Aromalı Marshmallow Bisküvi 35’li: 12,50 Türk Lirası

• Harribo Mega Party Yumuşak Şeker 20 G: 7,90 Türk Lirası

• Ozmo Conet Fondıklı Krema Dolgulu Gofret 4’lü: 6,90 Türk Lirası