İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...

BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin neler olduğunu açıkladı. 7 Eylül 2021 Salı günü BİM raflarında yer alacak ürünlerin neler olduğu netlik kazandı. BİM mağazalarında satışa çıkarılacak olan aktüel ürünler neler? 7 Eylül 2021 Salı BİM kataloğunun detayları haberimizde...

05 Eylül 2021 Pazar 21:17
BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Takip Et:
BİM kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağı netlik kazandı. Birbirinden indirimli ürünleri vatandaşlara sunan BİM, 7 Eylül 2021 Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerin kataloğunu yayınladı. Her hafta müşterilerine özel olarak indirimli ürünler sunan BİM, yeni hafta içerisinde raflarda yerini alacak olan ürünleri belirledi.

BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İhtiyaçlar arasında yer alan ürünlerin arasında çoğunlukla teme gıda ihtiyaçları yer alıyor. Çoğunluğu gıda ürünlerinden oluşan katalog, müşterilerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünler arasında bulunmaktadır. 
BİM 7 Eylül 2021 Salı aktüel kataloğu içerisinde yer alan ürünler şu şekilde sıralanmaktadır:
• Efsane Osmancık Pirinç 5000 G: 39,90 Türk Lirası
• Jucy %100 Portakal Suyu 740 Ml: 7,50 Türk Lirası
• Eti Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Bisküvi: 6,50 Türk Lirası
• Kahve Dünyası El Yapımı Fındık Kreması 350 G: 24,50 Türk Lirası
• Süsse Kakaolu Kremalı Dolgulu Bisküvi 3’lü Paket: 4,25 Türk Lirası
• Süsse Kakaolu Kremalı Mozaik Bisküvi 3’lü Paket: 4,25 Türk Lirası
• Süsse Fındıklı Çokodamlalı Pasta Bisküvi 3’lü Paket: 4,25 Türk Lirası
• Casey Çikolata Soslu Kaplamalı Kek 540 G: 12,90 Türk Lirası
• Buono Hindistan Cevizi Dolgulu Bitter Çikolata: 5,90 Türk Lirası
• Pink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4’lü Paket: 6,90 Türk Lirası
• Big Babol Orman Meyveli Sakız: 4,95 Türk Lirası
• Bebeto Yumuşak Şeker: 12,90 Türk Lirası
• Pasta Veneta Makana Çeşitleri (Sebzeli, Tam Buğday) 500 G: 4,50 Türk Lirası
• Indomie Noodle Jumbo 5’li Paket Çeşitleri (Tavuk Aromalı, Körili): 12,90 Türk Lirası
• Indomie Hazır Bardak Noodle Çeşitleri (Tavuk Aromalı, Körüli): 2,95 Türk Lirası
• Jucy %100 Karışık Meyve Suyu 6’lı: 7,50 Türk Lirası
• Cupido İkolatalı Mısır Ve Buğday Gevreği 750 G: 16,90 TL
• Simbat %100 Meyve Barı: 1,95 Türk Lirası
• Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 1500 G: 34,90 Türk Lirası
• Milka Badem ve Karamelli Çikolata: 19,90 TL
• Ülker Sütlü Çikolata 4’lü Paket: 8,90 Türk Lirası
• Albeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 5’li Paket: 5,50 Türk Lirası
• Çokonat Çikolata Kaplamalı Fındıklı Gofret 5’li Paket: 5,90 TL
• Ülker Çikolata Kaplamalı Gofret 5’li Paket: 5,75 Türk Lirası
• Metro Çikolata Kaplamalı Karamelli Nuga Bar 5’li Paket: 5,25 Türk Lirası
• Luppo Bitter Çikolata Kaplı Portakallı Sandviç Kek: 6,25 Türk Lirası
• Gofrik Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Mini Gofret: 19,90 Türk Lirası
• Eti Wanted Bumba Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 4’lü Paket: 4,75 Türk Lirası
• Eti Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3’lü Paket: 4,50 Türk Lirası
• Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 8’li Paket: 8,50 Türk Lirası
• Hanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye 3’lü Paket: 5,75 Türk Lirası
• Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi 8’li Paket: 7,75 Türk Lirası
• Çokomel Çilek Aromalı Marshmallow Bisküvi 35’li: 12,50 Türk Lirası
• Harribo Mega Party Yumuşak Şeker 20 G: 7,90 Türk Lirası
• Ozmo Conet Fondıklı Krema Dolgulu Gofret 4’lü: 6,90 Türk Lirası

Son Güncelleme: 05.09.2021 21:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bim Kataloğu7 Eylül 2021 SalıBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş'in sahibi kim?
Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş'in sahibi kim?
Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!
Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
6 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Eylül Pazartesi at yarışı programı
TJK 5 Eylül 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Eylül 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Eylül 2021 Pazar güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 5 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 5 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmenin tabiri ve anlamı
Fox TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Fox TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.