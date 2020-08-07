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BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 7 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

07 Ağustos 2020 Cuma 18:39
BİM 7 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 7 Ağustos-14 Ağustos tarihlerini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…




Son Güncelleme: 07.08.2020 18:39
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