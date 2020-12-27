Bim 6 Ocak 2021 satılacak indirimli ürünler kataloğu

Bim market aktüel ürünler için 6 Ocak 2020 Çarşamba günü yeni fırsatlar sunulmaktadır. Ürünleri kataloğa bakarak inceleyebilmek mümkündür. Kumtel ankastre set 1299 TL ile yeniden satışa sunulacaktır. Ürünün kalitesi hakkında olumsuz yorumlar bulunmaktadır. İlk katalogda Paşabahçe’nin cam kavanozları bulunmaktadır.
Sonuncu katalogda kaşe kaban 139 TL’ den satılmaktadır. Kumtel fanlı ısıtıcı olumlu yorumlar almış ve tavsiye edilmiştir. Isıtması yeterli olan ürün sesli çalışmaktadır.
Son Güncelleme: 27.12.2020 16:47