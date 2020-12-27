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Bim 6 Ocak 2021 satılacak indirimli ürünler kataloğu

Hızlı bir şekilde yayılan ve neredeyse her ilçede bulunan Bim marketler zinciri avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Gıda ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar farklı çeşitlilikte ürünler getiren Bim, önümüzdeki haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 6 Ocak 2020 kataloğu merak edilmektedir.

27 Aralık 2020 Pazar 16:47
Bim 6 Ocak 2021 satılacak indirimli ürünler kataloğu
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Bim market aktüel ürünler için 6 Ocak 2020 Çarşamba günü yeni fırsatlar sunulmaktadır. Ürünleri kataloğa bakarak inceleyebilmek mümkündür. Kumtel ankastre set 1299 TL ile yeniden satışa sunulacaktır. Ürünün kalitesi hakkında olumsuz yorumlar bulunmaktadır. İlk katalogda Paşabahçe’nin cam kavanozları bulunmaktadır.

İkinci katalogda ise oto ürünleri bulunmaktadır. Çift kameralı araç dikiz aynası 260 TL’ den satışa sunulmuştur. Görüş kalitesinin iyi olmadığı şeklinde yorumlar bulunmaktadır.  Polosmart akü şarj edici tek marşlık bir güç sağlamaktadır.  Önümüzdeki hafta fırsat ürünleri arasında kulaklık, telefon ve tablet tutucu, koltuk minder seti, direksiyon topuzu olacaktır.

Sonuncu katalogda kaşe kaban 139 TL’ den satılmaktadır. Kumtel fanlı ısıtıcı olumlu yorumlar almış ve tavsiye edilmiştir. Isıtması yeterli olan ürün sesli çalışmaktadır.  



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:47
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BİMIndirimli ürünler
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