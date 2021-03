Bim 6 Nisan Salı günü satılacak aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü

6 Nisan Salı Bim aktüel ürünler

Her hafta salı günü Bim’de aktüel ürünler konularak müşteriler uygun fiyatlarla temizlik, gıda gibi ürünleri alabiliyorlar. Bim mağazaları Türkiye’de 8545 market olarak hizmet vermektedirler. Her hafta Cuma günleri teknolojik ve oyuncak gibi ürünlerde aktüel ürünler konulurken her hafta Salı günleri ise gıda, temizlik malzemelerinde aktüel ürün olarak koyuyorlar.

*Saban pilavlık bulgur 2500 gr 11,90 TL

*Saban Nohut 2500 gr 17,90 TL

*Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 19,90 TL

*Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 39,90 TL

*Aslı Dondurulmuş Peynirli Su Böreği 800 gr 22,90 TL

*Aslı Şerbetli Baklava 370 gr 22,90 TL

*Amasya Et Dana Döner 200 gr 11,90 TL

*Aknaz Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 2x250 gr 24,90 TL

*Balparmak Çiçek Balı 460 gr 29,90 TL

*Bağcı Kuru Sele Siyah Zeytin 400 gr 14,90 TL

*Birma Trakya Birlik Margarin Paket 4x250 gr 9,95 TL

*Bonfilet Dondurulmuş Köfte Çeşitleri 8,95 TL

*Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 28,90 TL

*Beşler Dana Kavurma 250 gr 21,90 TL

*CP Piliç Tenders 250 gr 8,95 TL

*Dardanel Ton Balığı 4x75 gr 27,90 TL

*Dost Yoğurt 5 kg 23,90 TL

*Dost Tuzsuz Topak Tereyağı 500 gr 25,90 TL

*Dost Bidon Yoğurt 2 Kg 11,90 TL

*Dost Tam Yağlı Kaşar Peyniri 600 gr 22,90 TL

*Dost Kefir 1 Litre 6,95 TL

*Erpiliç Piliç Göynük Köfte 500 gr 9,95 TL

*Fıçı %100 Nar Ekşisi 250 ml 16,90 TL

*Hünnap Keçi Boynuzu Özü 640 gr 22,90 TL

*Indomie Noodle Jumbo 5'li Paket 11,90 TL

*İçim Labne 3x180 gr 18,90 TL

*Lezita İskender Soslu Piliç Döner 500 gr 13,90 TL

*Lezita Izgara Dilimli Piliç Fileto 120 gr 4,95 TL

*LaVache gui rit Krem Peynir 270 gr 9,95 TL

*Knorr Tavuk Çeşnisi 130 gr 9,95 TL

*Knorr Tencere Yemekleri Çeşnisi 135 gr 9,95 TL

*Knorr Kajun Patates Çeşnisi 120 gr 9,95 TL

*Knorr Anadolu Tahıl Çorbaları ve Çorba Kasesi 3’lü 14,90 TL

*Kiri Taze Peynir 150 gr 7,95 TL

*Pınar Dana Uzun Sosis 210 gr 9,95 TL

*Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost 2x125 gr 8,95 TL

*Serel Çanakkale Bombası Çikolata Dolgulu Helva 250 gr 6,95 TL

*Serel Tahin 1400 gr 29,90 TL

*Tat Köy Domates Salçası 1700 gr 19,90 TL

*Tat Köy Biber Salçası 1625 gr 29,90 TL

*Tat Mısır 3x220 gr 9,95 TL