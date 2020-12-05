BİM 6 Aralık Pazar açık mı?

BİM 6 Aralık Pazar günü açık olacak mı?

BİM BUGÜN AÇIK OLACAK MI?

BİM 10.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

Yeni Covid-19 tedbirleri gereği marketler açık olacak mı merak edilmektedir. BİM, yasaklar süresinde hizmet sunacağı zaman dilimini açıkladı.

Yeni tedbirler gereği market, bakkal, kasap vb işletmeler açık olacaktır. Evlere paket servisi yapan işletmeler belirlenen saatlerde kısıtlamaya dahil değildir. Restoranlar yalnızca paket servisi hizmetinde bulunacaklardır. Bu karar kapsamında, BİM marketleri hafta sonları 10.00 ‘ da açılarak 17.00’ a kadar faaliyet gösterecek. İkamet adresinize yürüme mesafesinde olan BİM ‘ e giderek alışveriş yapabilmeniz mümkündür.