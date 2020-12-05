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BİM 6 Aralık Pazar açık mı?

BİM marketler hafta sonu açık olacak mı? Yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Sokağa çıkma kısıtlamasında markete gidilebilir mi? Kısıtlama sırasında marketlere gidilip gidilemeyeceği araştırılmıştır.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:04
BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
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BİM 6 Aralık Pazar günü açık olacak mı?

Yeni Covid-19 tedbirleri gereği marketler açık olacak mı merak edilmektedir. BİM, yasaklar süresinde hizmet sunacağı zaman dilimini açıkladı.

BİM BUGÜN AÇIK OLACAK MI?

BİM 10.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

Yeni tedbirler gereği market, bakkal, kasap vb işletmeler açık olacaktır. Evlere paket servisi yapan işletmeler belirlenen saatlerde kısıtlamaya dahil değildir. Restoranlar yalnızca paket servisi hizmetinde bulunacaklardır.  Bu karar kapsamında, BİM marketleri hafta sonları 10.00 ‘ da açılarak 17.00’ a kadar faaliyet gösterecek. İkamet adresinize yürüme mesafesinde olan BİM ‘ e giderek alışveriş yapabilmeniz mümkündür.  



Son Güncelleme: 05.12.2020 21:20
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Anahtar Kelimeler:
BİMHafta Sonu Kısıtlaması
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