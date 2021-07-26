BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla onlarca ürünü uygun fiyata satışa sunan BİM Marketlerin 6 Ağustos 2021 tarihli kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta dijital ve elektronik ürünler indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor.

BİM 6 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM’in bu haftaki aktüel ürünleri arasında 1.899 TL’den satışa çıkan Dijitsu FULL HD uydu alıcılı televizyon dikkat çekiyor. Ayrıca saç kesme makinesinden filtre kahve makinesine kadar onlarca ürün bu Cuma raflarda yerini alacak.