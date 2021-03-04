BİM 5 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu!

BİM marketlerinde 5 Mart 2021 tarihi itibariyle satışa çıkarılacak olan ürünler netlik kazandı. Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan BİM, 5 Mart 2021 tarihi itibariyle raflarda yerini alacak olan ürünleri yayımladı.
04 Mart 2021 Perşembe 21:55
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Merak içerisinde beklenilen BİM aktüel ürünleri yayınlandı. 5 Mart 2021 tarihi itibariyle BİM marketlerinde raflarda yerini alacak olan ürünlerin neler olduğu belli oldu.
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