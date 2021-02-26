Bim 5 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kampanya ürünleri

BİM marketlerinde 5 Mart Cuma günü satışı yapılacak olan “Aktüel ürünler” için yayımlanan kataloğa göre birçok ürün indirimli fiyatlar ile müşterilerle buluşturulacak.

Türkiye’nin dört bir yanında 8515 mağazasıyla hizmet vermekte olan BİM Marketler, her hafta olduğu gibi bu haftada olduğu gibi bu haftada “Aktüel Ürünler” kampanyasını gerçekleştirecek. Senelerdir devam eden kampanya bilindiği üzere yalnızca Cuma günleri indirimli ürün vermekteydi. Lakin kampanyanın geldiği son noktada ise; Salı ve Cuma günleri “aktüel ürünler” kapsamında indirimler yapılmaktadır. Hatta ilk başlarda yalnızca aktüel ürünler kapsamında indirime mutfak ürünleri girerdi. Şimdi ise birçok farklı alandan ürün bu aktüel ürünler kapsamına girmektedir.

Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin satışını yapmakta olan ve Türkiye’de en çok tercih edilen parakende mağazalardan bir tanesidir. Artık normal bir hale gelen “Aktüel Ürünler” kampanyasının yeni tarihi 5 Mart 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu kampanya kapsamında indirime girecek ürünler ise; Televizyon, ütü, buzdolabı, termos, ev tekstil ürünleri, mutfak ürünleri ve oyuncak gibi fiyatlarla indirime girilecek.

• Dijitsu 50 inch uydu alıcısı bulunan Smart TV; 2 bin 899 Türk lirası,

• Philips buhar jenaratörü bulunan ütü 799 Türk lirası,

• Yatak örtüsü set 79, 90 Türk lirası,

• Abdullah Efendi keyif çift fonksiyonu bulunan Türk kahve makinesi 239 Türk lirası,

• Kumtel cam olarak konulacak set üstü ocak 399 Türk lirası,

• Dijitsu Buzdolabı; 1599 Türk lirası,

• Fakir yanında kahve fincanı hediyeli filtre kahve makinesi 159 Türk lirası,

• Relax marka çelik termos 64, 90 Türk lirası,

• Heifer Chef’s blender seti 179 Türk lirası,

• LAVA marka döküm tencere 229 Türk lirası,

• Tefal Manuel Rondo 89, 90 Türk lirası, • Tefal Manuel Rondo 89, 90 Türk lirası,

• Oval şeklinde şık tepsi 22, 50 Türk lirası,

• Çok amaçlı dolap 229 Türk lirası,

• Chef's tek fiyat çelik ürünleri 39, 90 Türk lirası,

• LAVA döküm ızgara tavası 89, 90 Türk lirası,

• Oval şık tepsi 22, 50 Türk lirası,

• Figürlü kurulama bezi 2'li 11, 90 Türk lirası,

• Bölmeli kaşıklık 12, 50 Türk lirası,

• Melamin Nihale 6, 95 Türk lirası,

• Eşofman altı 23, 90 Türk lirası,

• Pelüş sırt çantası 24, 90 Türk lirası,

• Figürlü pelüş cüzdan 8, 95 Türk lirası,

• Barbie peri bebek oyuncak 34, 90 Türk lirası,

• Beyin Bey karma kutu oyunları 19, 90 Türk lirası,

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