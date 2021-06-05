İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Bim 5 Haziran 2021 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:03
Bim 5 Haziran 2021 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 5 Haziran 2021 Cumartesi aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 5 Haziran 2021 Cumartesi günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi Bim aktüel ürünler kataloğu

5 Haziran 2021 Cumartesi Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
5- Haziran cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri
5- Haziran cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri
Cumartesi günleri PTT açık mı? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri
Cumartesi günleri PTT açık mı? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri
Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?
Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?
Amasra-1 kuyusu nerededir?
Amasra-1 kuyusu nerededir?
EGM ve PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı ne zaman, hangi gün? 2021 Bekçi alımları şartları
EGM ve PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı ne zaman, hangi gün? 2021 Bekçi alımları şartları

Popüler Haberler

Eemeklilik yaşı bekleyen kıdem tazminatı alabiliyor mu? 2021
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2021 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
Bim 5 Haziran 2021 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Haziran 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 5 Haziran 2021 Cumartesi itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2021
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Haziran 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 5 Haziran 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Haziran 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 6 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 6 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe karakteri kimdir? Şehsuvar Aktaş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
Nurdan Paksoy kimdir, kaç yaşındadır? Nurdan Paksoy nerelidir?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Kıbrıs 10. yeni bölümde neler olacak?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Yetim maaşı ne zamana kadar alınır? Yetim maaşı neden ve ne zaman kesilir?
Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kırmızı Oda 41.bölüm fragmanı ve 11 Haziran 2021 Cuma özeti TV 8
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.