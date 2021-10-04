BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunun içeriği ne?

BİM market zinciri her hafta Salı ve Cuma günü hazırlanılmış aktüel ürünlerinin satışlarını yapmaya devam etmekte. Başlayacak hafta için Salı günü satışını yapacağı ürünlerin kataloğunu yayınladı. Yine dikkat çekici ürünler satış listesinde olacak görünüyor. Ürünler ve fiyatlarını sizler için haberimizde derledik.

Farklı türlerden ürünleri bir araya getiren market zinciri bu haftada alıcıların taleplerine karşılık vererek ürünlerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Geniş ürün kataloğu içerisinde aranan her ürün mevcut. Katalog içerisindeki ürünler nelerdir? Fotoğraf çerçevsinden duvar süsüne , makyaj çantasından kozmetik ürünlerine kadar kişisel bakım ürünleri bulunmakta. Bununla birlikte bu hafta sağlığa dair ürünlerde var. Sporcular için proteinli ürünleri, çikolatalar, protein içeren tozlar ve daha bir çok besin salı günü müşteri ile buluşacak. Dekoratif düzenlemeler isteyenler için bu haftaki katalog tam istediklleri gibi.

Uygun fiyata ürünleri satışa sunan market zinciri her hafta iki kez yaptığı gibi bu hafta da müşterileri ile uygun fiyatlı ürünlerini buluşturmaya devam ediyor. Yeni katalogda neler var ? Dışarıdan daha uyguna alabileceğiniz ürünler neler? Evinizin ihtiyaçlarına cevap veren marker zinciri bu hafta sizlerle hangi ürünleri buluşturuyor.

5 Ekim 2021 tarihinde BİM aktüel ürün kataloğunun içeriği nedir?