BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunun içeriği ne?

BİM market zinciri her hafta Salı ve Cuma günü hazırlanılmış aktüel ürünlerinin satışlarını yapmaya devam etmekte. Başlayacak hafta için Salı günü satışını yapacağı ürünlerin kataloğunu yayınladı. Yine dikkat çekici ürünler satış listesinde olacak görünüyor. Ürünler ve fiyatlarını sizler için haberimizde derledik.
Uygun fiyata ürünleri satışa sunan market zinciri her hafta iki kez yaptığı gibi bu hafta da müşterileri ile uygun fiyatlı ürünlerini buluşturmaya devam ediyor. Yeni katalogda neler var ? Dışarıdan daha uyguna alabileceğiniz ürünler neler? Evinizin ihtiyaçlarına cevap veren marker zinciri bu hafta sizlerle hangi ürünleri buluşturuyor.
5 Ekim 2021 tarihinde BİM aktüel ürün kataloğunun içeriği nedir?
- Metal Fotoğraf Çerçevesi: 34,90 TL
- Metal Gold Ayna: 39,90 TL
- Dekoratif Ayna (Makrome, Hasır): 49,90 TL
- Dekoratif Duvar Süsü: 19,90 TL
- Naturalove İpli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi (Mandalları Dahil): 24,90 TL
- 7 Yapraklı Makrome Duvar Süsü: 39,90 TL
- Naturalove Büyük Makyaj Çantası: 59,90 TL
- Naturalove Metal Kaplama Cam Organizer: 54,90 TL
- Naturalove Kum Saati: 29,90 TL
- Kapitoneli Kare Minder: 49,90 TL
- Ahşap Çubuklu Kapaklı Oda Kokuş Çeşitleri: 24,90 TL
- Prize Oda Ve Kumaş Kokusu 1000 Ml: 12,90 TL
- Blendax Yağ Serisi Şampuan Çeşitleri 500 Ml: 16,90 TL
- R – 95 Erkek Parfüm 90 Ml: 24,90 TL
- Claderm Kil Maskesi 100 Ml: 14,90 TL
- Newgen Yüz Spreyi (Nemlendiricili) 60 Ml: 12,50 TL
- Newgen Micellar Temizleme Suyu 400 Ml: 14,50 TL
- Newgen Yüz Serumu (Hydrafing, C Vitamini, Collagen): 18,50 TL
- Golden Rose Ruj Çeşitleri: 16,90 TL
- Golden Rose Maskara: 16,90 TL
- Golden Rose Oje Çeşitleri: 5,90 TL
- Prize Vücut Spreyi 150 Ml: 9,90 TL
- Naturalove El Yapımı Hasır Küpe Çeşitleri: 14,90 TL
- Performans Protein Tozu 150 G: 18,90 TL
- Performans Katabuğday Patlağı 100 G: 4,50 TL
- Performans Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması 330 G: 16,90 TL
- Performans Şeker İlavesiz Yüksek Proteinli Çikolata 70 G: 9,90 TL
- Performans Şeker İlavesiz Çikolata Kaplı Nohut Unlu Draje 80 G (Sütlü, Bitter): 9,90 TL
- Performans Fıstık Ezmesi 320 G: 17,90 TL
- Performans Hurma Topları 96 G (Hindistan Cevizli, Chia Tohumlu): 7,90 TL
- Performans Dolgulu Hurma Topları 96 G (Fıstık Esmeli, Fındık Ezmeli): 7,90 TL
- Performans İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 G: 9,90 TL
- Performans Fit Karışım Kuruyemiş 150 G: 12,90 TL
- Performans Kahveli Multi Vitaminli İçecek 4’ Lü: 9,89 TL
- Performans Mate Çubuk Çay 2’ Li: 9,90 TL
- Performans İzotonik Sporcu İeceği 500 Ml: 3,50 TL
- Performans Vitaminli İçecek 4’ Lü: 9,90 TL
- Kids Bar Çocuk Meyve Barı 28 G (Çilke Ve Kakao, Muz Ve Kakao): 2,95 TL
- Protein Bar Yüksek Proteinli Bar 50 G (Kakaolu, Yer Fıstıklı): 4,95 TL
- Protein Bar Optimum Protein Bar 40 G (Muzlu, Çilekli): 3,95 TL
- Kalojen Bar 35 G (Hindistan Cevizli, Çilekli): 3,95 TL
- Meyve Bar Vegan40 G (Hindistan Cevizli, Antep Fıstıklı): 2,95 TL
Son Güncelleme: 04.10.2021 13:01