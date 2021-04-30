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Bim 4 Mayısıs Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Her hafta salı günü aktüel ürünleri kampanyalı fiyatları ile satışa sunan BİM müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. 4 Mayısıs Salı günü BİM aktüel ürünleri neler? 4 Mayısıs 2021 BİM aktüel ürün kataloğu haberimizde yer almaktadır.

30 Nisan 2021 Cuma 03:21
Bim 4 Mayısıs Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
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BİM 4 Mayısıs aktüel ürünleri neler?

BİM’de her hafta salı günleri aktüel ürünlerin satışa sunulması  temizlik,gıda,kozmetik ürünlerinde oldukça avantajlı fırsatlar sağlandığı için müşteriler tarafından memnun karşılanıyor. Türkiye'de toplam 8545 mağaza ile hizmet veren Bim, her hafta salı günlerinde aktüel ürünlerini satışa sunuyor. Her hafta cuma günleri de elektronik,tekstil,oyuncak vb ürünleri de müşterilerine avantajlı fiyatlar ile çıkaran Bim, müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. 4 Mayısıs 2021 salı günü satışa sunulacak  ürünler de müşteriler tarafından merak ediliyor. 

4 Mayısıs Salı günü aktüel ürünleri BİM 

Nivea Yüz Bakım Kremi 50 ml 29,90 

Ganier Kömür Peeling 150 ml 24,90 

Diadermine Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml 21,90 

Diadermine Biome Micellar Su 400 ml 21,90 

Sleepy Makyaj Temizleme Mendili 3x20 Adet 11,90 

Minisium Küvet Organizerli Banyo Seti 14,90 

Boya Seti 7,50 

Solingen Seyahat Seti 16,90 

Naturalove Yüz Temizleme Fırçası 12,90 

Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti 16,90 

Konjac Makyaj Temizleme Süngeri 10,90 

Makyaj Fırçası 3in1 19,90 

Golden Rose Terracota Mini Allık 17,90 

Golden Rose Maskara Dramatic 19,90 

Rituel De Beaute Ayak Bakım Maskesi 8,90 

Oje Seti 3'lü 13,90 

Angie Vücut Spreyi 250 ml 15,90 

Cire Aseptine Ayak Bakım Kremi 150 ml 7,90 

Dushy Duş Jeli 500 ml 9,90 

Eğimli Ayak Törpüsü 7,90 

Misss Coco Kadın Slip 5'li 19,90 

Misss Coco Bato Kadın Slip 2'li 12,90 

Naturalove Organizerli Makyaj Aynası 29,90 

Naturalove İncili Çıt Çıt Toka 6,90 

Naturalove İncili Yazılı Toka 6,90 

Naturalove İnci Taç 9,90 

Hayat Ağacı Figürlü Küpe 7,90 

Hayat Ağacı Figürlü Kolye 9,90 

Ağaç Figürlü Takı Standı 12,90 

Orkid Hijyenik Ped 36'lı 15,90

Orkid Hijyenik Ped 26'lı 15,90 

Orkid Günlük Ped 48'li 12,50 




Son Güncelleme: 30.04.2021 03:21
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Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel ürünler
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