Bim 30 Nisan 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü

Türkiye’de binlerce şubesi bulunan Bim marketlerinin 30 Nisan 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bim marketlerinde elektronikten, tekstil ürünlerine, küçük ev aletlerinden, mutfak gereçlerine birçok üründe indirimli fiyatlarla satışa sunuyor.

Haftada Salı ve Cuma günleri olmak üzere aktüel ürünleri indirimli fiyatlarla satışa çıkaran Bim, 30 Nisan 2021 Cuma günkü aktüel ürünler kataloğunda televizyon, elektrikli süpürge, dolap, ütü, ankastre set, blender seti, mini fırın, bisiklet, valiz, ev tekstil ürünleri, mutfak gereçleri ve oyuncaklar gibi birçok üründe kampanya yapıyor.

BİM 30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu