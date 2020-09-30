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Bim 30 Eylül 2020 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi hakkında tüm yeni gelişmeleri 30 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:02
Bim 30 Eylül 2020 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 29 Eylül tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 29 Eylül tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…


 

 

 

 



Son Güncelleme: 30.09.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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