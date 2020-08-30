İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Bim 30 Ağustos 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 30 Ağustos 2020 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi haberimize göz atarak Ağustos 30 Pazar tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 00:01
Bim 30 Ağustos 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Takip Et:

Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 27 Ağustos tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 27 Ağustos tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…

 

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 30.08.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS sınavında ilk bine giren öğrenci üniversiteye yerleşemedi
YKS sınavında ilk bine giren öğrenci üniversiteye yerleşemedi
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu

Popüler Haberler

Şok marketler okul malzemeleri 30 Ağustos 2020 Pazar büyük indirim!
Bim 30 Ağustos 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 30 Ağustos 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Ağustos 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2020 Ağustos KYK burs yatma tarihleri
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ağustos 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
e-okul.meb.gov.tr Lise boş kontenjan sorgulama işlemleri
Merkez Bankası 2020 Ocak ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısı ve faiz indiriminde!
24 Ağustos Cumartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, TRT 1, Show TV ve Star TV yayın akışları! Televizyon ekranlarında bugün hangi programlar var?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Subay ve Yedek subay başvuru şartları
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sgk borçlanma çeşitleri
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, kutlama sözleri - Atatürk ve Bayraklı 30 Ağustos whatsapp ve twitter mesajları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.