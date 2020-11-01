BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Türkiye'nin her ilçesinde ve mahallesinde binlerce zincir marketleri ile hizmet veren BİM marketlerin 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu.

BİM marketlerinde bu hafta hangi ürünleri indirimli olarak alabilirsiniz? Tüm detayları haberimizde yayımlandığımız BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğunda bulabilir ve diğer marketlerin ürünleri ile fiyat analizleri yapabilirsiniz.

BİM market raflarında bu hafta kişisel bakım ürünleri far paleti ve highlighter paleti, ruj ve daha bir çok kişisel bakım ürününü market raflarında öncenda incelebilirsiniz..

Yine kişisel bakım olarak şarjlı ve yedek başlıklı diş fırçası,duş jeli,ağız bakım suyu, diş ipi ve daha bir çok ürün sizleri indirimli fiyatlarıyla marketlerden önce katalogta bekliyor.

Gıda ürünlerinde ise bir çok çay çeşidi , kahve, kahve kreması , sıcak çikolota gibi sık tükettiğiniz içecekler sizleri bu hafta indirimli fiyatlarıyla market raflarında bekliyor olacak..

BİM 3 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU