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Bim 29 Mayıs 2021 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi ile ilgili gelişmeleri 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Bim 29 Mayıs 2021 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 29 Mayıs 2021 Cumartesi aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi Bim aktüel ürünler kataloğu

29 Mayıs 2021 Cumartesi Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi Bim aktüel ürünler broşürü


Son Güncelleme: 29.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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